طالب الاتحاد العام للصحفيين العرب جميع المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والحريات الإعلامية بضرورة ملاحقة مرتكبي جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وتقديمهم الى العدالة.



وأدان الاتحاد في بيان الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، معتبرا أن تلك الجرائم واحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية يمثلان «وصمة عار» في جبين الإنسانية والمجتمع الدولي.



ودعا المجتمع الدولي الى النظر بعين العقل والحكمة في احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية لاسيما أنه يكيل بمكيالين ولا يعرف سوى ازدواجية المعايير حينما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية.



وأشاد الاتحاد بجهود مقاومة الشعب الفلسطيني وتضحياته من أجل تحرير فلسطين، مؤكدا تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني البطل والصحافيين الفلسطينيين.



وأعرب عن خالص عزائه لشهداء فلسطين الذين نالوا الشهادة في سبيل الدفاع عن وطنهم خلال مواجهاتهم مع قوات الاحتلال الاسرائيلي ومن بينهم صحافيون فلسطينيون.