في حلقة جديدة من حلقات العطاء الإنساني الكويتي المتواصل لدعم وإغاثة الأشقاء في فلسطين جراء الظروف التي يمرون بها حاليا، أطلقت جمعية النجاة الخيرية حملة إغاثية عاجلة تحت شعار «لأجل فلسطين». وفي هذا الصدد، قال مدير الموارد والحملات بجمعية النجاة الخيرية عبدالغفور بدر العبدالغفور إن الحملة الإغاثية تعكس توجه الكويت تجاه دعم وإغاثة الاشقاء في فلسطين.



وأوضح أن الأشقاء في فلسطين يعيشون ظروفا صعبة ونسعى من خلال هذه الحملة إلى تقديم المساعدات الغذائية وتوفير المواد الطبية وكذلك المساهمة في ترميم المنازل وتقديم الأدوية للأطفال والنساء والجرحى والمصابين، مبينا أن باب المساهمة في هذه الحملة متاح للجميع كل قدر استطاعته، مؤكدا أن الحملة تتم بالتنسيق والتعاون مع وزارتي الشؤون والخارجية ويتم التنفيذ من خلال شركائنا من الجمعيات المعتمدة بمنظومة وزارة الخارجية.