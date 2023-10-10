أسامة دياب



قال السفير الفلسطيني لدى البلاد رامي طهبوب ان الكويت وعلى رأسها صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء أثبتت مرة أخرى بالفعل لا بالقول ان فلسطين وشعبها وقضيتها هم قضية الكويت الأولى وعلى رأس أولويات سياستها الخارجية.



وتابع طهبوب في تصريح صحافي فما ان أعلنت دولة الاحتلال الحرب على الشعب الفلسطيني، أصدرت وزارة الخارجية بيانها مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه العدوان المستمر على مر عشرات السنين ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة وضرورة إنهاء هذا الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.



كما سارع مجلس الأمة بنوابه الكرام والشعب الكويتي الشقيق بإعلان وقوفهم إلى جانب أشقائهم في فلسطين من خلال تنظيم الوقفات التضامنية وإعلان المواقف المشرفة والتي هي ما جبل عليه أبناء هذا الشعب العظيم في حب فلسطين والقدس والمسجد الأقصى المبارك.



وأضاف وما ان شنت دولة الاحتلال عدوانها على المدنيين من أبناء شعبنا في قطاع غزة وقامت بهدم عشرات المنازل والبنايات التي يقطنها مدنيون معظمهم من النساء والأطفال، قامت حكومة الكويت ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية بالإعلان عن إطلاق حملة إغاثة عاجلة للشعب الفلسطيني.



وأضاف ان مواقف الكويت الفعلية الدائمة وغير المشروطة واللامحدودة في دعم فلسطين وشعبها وقيادتها لهي مواقف فخر واعتزاز ووسام شرف على صدر كل فلسطيني وفلسطينية على أرض فلسطين وفي المنافي والشتات وسائر بقاع الأرض.



وأوضح انه باسم الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وباسم حكومة وشعب دولة فلسطين المحتلة لأرفع كل عبارات الشكر والتقدير والامتنان لكل كويتي وكويتية على تراب كويت العروبة والكرامة وفي مقدمتهم صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد الأمين ورئيس مجلس الوزراء ورئيس وأعضاء مجلس الأمة وإلى كل طفل وطفلة في هذا البلد الطيب العزيز.