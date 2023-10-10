أسامة أبوالسعود



أعلن الوكيل المساعد للإعلام والعلاقات الخارجية محمد المطيري أن عدد الراغبين بالحج لهذا العام بلغ 19650 مسجلا، موضحا ان إدارة شؤون الحج على تواصل دائم مع الجمهور لتلقــي الاتصــــالات والاستفسارات، حيث تم تلقي 11830 اتصالا، بينما تم تنظيم ورشتي عمل للجمهور ولحملات الحج حول كيفية التسجيل لهذا الموسم.



وبين المطيري ان الوزارة بصدد رفع تقرير الى اللجنة العليا للحج والعمرة بأن المسجلين لهذا العام ولم يقبلوا ستكون لهم الاولويـــة بالقبـــول للعام المقبـــل.



وأضاف: إن آخر يوم للتسجيل سيكون 10 نوفمبر المقبل وستتم عمليــــة فرز الأسمـــاء واختيار المقبولين مــــن المسجلين وفقا للشــــروط المحــــددة، مشيـــرا الى ان القبــــول للأكبــــر سنـــا وليـــس للأسبق تسجيلا.



وتمنى المطيري التوفيق لجميع الحجاج الذين سيتـــم قبولهـــــم في موسم الحــــج 1445هـ وأن يتقدموا بالتسجيل في الحمــــلات التي تناسبهـــم خلال المعرض الذي سيضـــم الحملات المعتمــــدة مــــن وزارة الأوقاف والشـــؤون الإسلامية خلال شهر نوفمبر.