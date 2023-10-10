ندعو المجتمع الدولي ومجلس الأمن لإيقاف العنف وإنهاء ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاستفزازية خاصة الانتهاكات لحرمة المسجد الأقصى وسياسة التوسع الاستيطاني

الاستجواب حق مشروع لكل عضو في مجلس الأمة ونثق ثقة كاملة بوزيرة الأشغال ونحرص على مؤازرتها ودعمها

الإنجازات الرياضية في دورة الألعاب الأولمبية الآسيوية الـ 19 أثبتت قدرة الشباب الكويتي الرياضي على تحدي الصعاب



عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي في قصر السيف برئاسة الشيخ طلال الخالد رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري بما يلي:



استهل مجلس الوزراء اجتماعه برفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة الذكرى الثالثة لتولي سموه ولاية العهد، مشيدا بالسجل الحافل لسموه وعطائه اللامحدود لخدمة الكويت طوال مسيرته التي جسدت أروع معاني التفاني والإخلاص والوفاء وحظيت بكل التقدير والاعتزاز والثناء، سائلين المولى عز وجل أن يمتع سموه، حفظه الله، بموفور الصحة والعافية ودوام التوفيق والسداد لخدمة وطننا العزيز وشعبه الكريم في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد.



وأعرب مجلس الوزراء عن خالص التهاني إلى الرئيس شي جينبينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة بمناسبة نجاح دورة الألعاب الأولمبية الآسيوية الـ19، مشيدا بالجهود الكبيرة التي بذلتها جمهورية الصين لتنظيم هذه البطولة التي أقيمت على أرضها وما وفرته من استعدادات كبيرة وإمكانيات متميزة وعالية لإنجاز هذا الحدث الرياضي على أكمل وجه.



كما هنأ مجلس الوزراء البعثة الرياضية الكويتية المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الآسيوية الـ19 وذلك بعد حصول عدد من شباب الكويت الرياضي على عدة ميداليات مختلفة لبعض الألعاب والمسابقات في هذه الدورة.



وأشــــاد بالإنجــازات الرياضية التي تم تحقيقها في هذه الدورة والتي أثبتت قدرة الشباب الكويتي الرياضي على تحدي الصعاب وتحقيق مثل هذه الإنجازات الرياضية المشرفة، متمنيا لهم كل التوفيق والنجاح ومواصلة العطاء الرياضي لرفعة راية الوطن العزيز في مختلف المحافل الرياضية والإقليمية والدولية.



من جانب آخر، بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على كتاب رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون المرفق به الاستجواب المقدم من عضو مجلس الامة د. مبارك حمود الطشه إلى وزيرة الأشغال العامة د. أماني بوقماز.



ومجلس الوزراء إذ يسلم من جانبه أن الاستجواب حق مشروع لكل عضو في مجلس الأمة ليؤكد من جانب آخر ثقته الكاملة بوزيرة الأشغال العامة وحرصه على مؤازرتها ودعمها، معربا عن أمله أن تكون الممارسة البرلمانية بشأن الاستجواب متفقة مع مواد الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة.



ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، واطلع بهذا الصدد على بيان وزارة الخارجية والذي عبر فيه عن قلق الكويت البالغ حيال تطورات الأحداث الأخيرة والتصعيد الحاصل في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة التي جاءت نتيجة لاستمرار الانتهاكــــات والاعتداءات السافرة التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، مؤكدا دعوة الكويت للمجتمع الدولي ولاسيما مجلس الأمن للاضطلاع بمسؤولياته وإيقاف العنف الدائر وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق وإنهاء ممارسات سلطات الاحتلال الاستفزازية خاصة الانتهاكات المستمرة لحرمة المسجد الأقصى المبارك وسياسة التوسع الاستيطاني.



ومجلس الوزراء يجدد التأكيد على موقف الكويت الثابت والمبدئي في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق ومساندته وصولا إلى حصوله على كامل حقوقه‏ وأهمها دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.