أطلقت جمعية الهلال الأحمر أمس حملة لجمع التبرعات لمصلحة الشعب الفلسطيني تحت شعار «أغيثوا فلسطين» عبر الموقع الإلكتروني للجمعية.



وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية د.هلال الساير لـ «كونا» إن الحملة جزء من واجب الجمعية الوطني والإنساني تجاه أبناء شعبنا الفلسطيني للمساهمة ولو بشكل بسيط في توفير بعض المستلزمات الإغاثية والطبية والوقود والمواد الضرورية التي تحتاج إليها المستشفيات في غزة للتخفيف من صعوبة الوضع الإنساني في علاج الجرحى والمصابين.



وأضاف الساير أن الجمعية تعمل بشكل عاجل نحو تقديم كل دعم ممكن نحو تعزيز الاستجابة الإنسانية لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين في مثل هذه الظروف التي تتطلب من الجميع التضامن نحو تخطي آثارها القاسية، كما تتابع عن كثب تطورات الأوضاع الإنسانية في فلسطين، لاسيما قطاع غزة.



وأكد حرص الجمعية على المشاركة في الجهود الإنسانية التي تقوم بها الكويت في ضوء التوجيهات السامية بتقديم الدعم والمساندة اللازمين للمتضررين من الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مبينا أنه تم التواصل أيضا مع الأشقاء في الهلال الأحمر الفلسطيني للاطلاع على الاحتياجات الطبية والإغاثية بشكل عاجل، مشيرا إلى أن الجمعية تسخر إمكاناتها لمساعدة الشعب الفلسطيني والتخفيف من معاناته نتيجة العدوان الإسرائيلي.



وذكر أن المساعدات تهدف إلى تأمين احتياجات المستشفيات في القطاع لعلاج الجرحى في إطار العمل الإنساني الذي تنتهجه جمعية الهلال الأحمر في إغاثة الشعوب المنكوبة في مختلف دول العالم، داعيا المواطنين والمقيمين والقطاع الخاص والبنوك إلى التبرع من خلال الموقع الإلكتروني للجمعية، موضحا أن أهل الكويت جبلوا على الوقوف مع المحتاجين والمتضررين جراء الكوارث الطبيعية أو من صنع الإنسان.



وذكر أنه على المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية تحمل المسؤولية المشتركة في إغاثة الشعب الفلسطيني الذي يواجه ظروفا إنسانية أقل ما توصف بأنها مأساوية اثر العدوان الإسرائيلي، مشيرا إلى أن «الهلال الأحمر» سيقوم بالكثير من المبادرات والجهود من أجل دعم المتضررين جراء ما خلفه العدوان الإسرائيلي على فلسطين بالتعاون مع الجمعيات الوطنية والمنظمات الإنسانية الدولية.









