ذكرت الإدارة العامة للطيران المدني أمس أن إجمالي حركة الركاب من وإلى مطار الكويت الدولي بلغ في شهر سبتمبر الماضي 1250456 راكبا.



وقال المدير العام للإدارة بالتكليف عماد الجلوي لـ «كونا» إن مطار الكويت الدولي شهد خلال سبتمبر الماضي زيادة في حركة الركاب بنسبة 11% وزيادة في حركة الطائرات بنسبة 19%، في وقت ارتفعت حركة الشحن الجوي بنسبة 8% وذلك مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.



وأوضح الجلوي أن حركة الركاب القادمين بلغت في سبتمبر الماضي 675768 راكبا، فيما بلغت حركة الركاب المغادرين 574688 راكبا، بينما بلغ إجمالي عدد ركاب الترانزيت 142628 راكبا بزيادة نسبتها 44% عن سبتمبر العام الماضي.



وأضاف أن إجمالي حركة الطائرات التي تم تشغيلها من وإلى مطار الكويت الدولي خلال سبتمبر الماضي بلغ 11814 رحلة مقارنة بـ 9933 رحلة في الشهر ذاته من العام الماضي، لافتا إلى أن الوجهات الأكثر طلبا في سبتمبر الماضي كانت دبي والقاهرة وإسطنبول وصبيحة وجدة والدوحة.



وعلى صعيد حركة الشحن الجوي، أفاد بأن حركة الشحن في سبتمبر الماضي بلغت نحو 18.9 مليون كيلوغرام بواقع نحو 14.8 مليون كيلوغرام لحركة الشحن الوارد ونحو 4.1 ملايين كيلوغرام للصادر.



وعن نسبة الحركة السوقية لشركات الطيران خلال سبتمبر الماضي، أشار إلى أن حصة شركة الخطوط الجوية الكويتية بلغت 28% فيما بلغت حصة شركة طيران الجزيرة 28% ونحو 44% لبقية الشركات.



وفي سياق متصل، وقعت الإدارة العامة للطيران المدني أمس اتفاقية لتنظيم النقل الجوي ومذكرة تفاهم مع سلطة الطيران المدني في مملكة بوتان بغية زيادة التعاون بينهما في مجال قطاع الطيران المدني. وقال مدير إدارة النقل الجوي ونائب المدير العام للشؤون الادارية والقانونية والمالية بالتكليف عبدالله الراجحي، في اتصال هاتفي مع «كونا»، إن الاتفاقية التي تم توقيعها «بالأحرف الأولى» في تيمفو عاصمة بوتان تهدف إلى تنظيم قواعد التشغيل وحقوق النقل وتسمية شركات الطيران بين البلدين.



وأضاف الراجحي أن هذه الاتفاقيات تهدف إلى تسهيل حركة الركاب والشحن الجوي ولربط مطار الكويت الدولي بأكبر عدد من المطارات الدولية من خلال شبكة عالمية للخطوط الجوية بما يعزز السعي نحو إتاحة خيارات جديدة ومتنوعة لخدمة جمهور المسافرين.



وأكد أن هذه النتائج تنسجم مع سياسة الإدارة العامة للطيران المدني لفتح الاجواء وتشجيع شركات الطيران العالمية على زيادة رحلاتها الجوية من وإلى مطار الكويت الدولي.