بداح العنزي



انتهت ورشة العمل الأولى للجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي والتي عقدت برئاسة فهد العبدالجادر إلى تحديد ٥ معايير لاختيار أسماء المناطق.



وقال العبدالجــادر بعد نهاية الورشة التي شاركت فيها العديد من الجهات، ومنها أعضاء هيئة التدريس من جامعة الكويت والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وجهات معنية بالتسميات والأسماء، إن أسماء المناطق بشكل مبدئي موجودة ولكن ارتأينا أن تتم مراجعتها، حيث تم فتح المخططات لكل منطقة ووضعنا عدة معايير لاختيار أسماء المناطق، وهي: المسمى التاريخي للمكان، والأحداث التاريخية والظواهر الجغرافية للمكان ومسميات بيئية مرتبطة بالمكان ومسميات اعتبارية مرتبطة بالمكان، حيث قمنا بفتح خرائط «دكسن» وأخرى غيرها.



لافتا إلى انه سيتم استكمال التسميات خلال اجتماع الأسبوع المقبل.