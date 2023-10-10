أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير بجولات ميدانية، وذلك لرفع مستوى النظافة وكل ما يعمل على إعاقة الطريق ويشوه المنظر العام من خلال رفع السيارات والقوارب المهملة والسكراب من الساحات والشوارع.



وفي هذا السياق، قال مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية المحافظة فهد القريفة إن الهدف من الجولات الميدانية المكثفة رصد المخالفين واتخاذ كل الاجراءات القانونية بحقهم، لافتا إلى أن فريقه الرقابي يولي اهتماما بالغا برفع مستوى النظافة بالمناطق التي تقع تحت مسؤوليته، فضلا عن رفع كل ما يشوه المنظر الجمالي بجميع المناطق. وأكد القريفة على قيام الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بتنفيذ جولات ميدانية أسفرت عن رفع 16 سيارة وقوارب مهملة وبقالات ودراجات نارية وحاويات سكراب، ووضع 191 ملصقا على سيارات وقوارب مهملة وبقالات وحاويات تجارية تمهيدا لإزالتها بعد انتهاء المدة المحددة بالإضافة الى تبديل 17 حاوية قديمة بجديدة. وأشار إلى تواصل الجولات الميدانية من قبل الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق، مبينا في هذا الخصوص عدم تهاون الفريق الرقابي في اتخاذ كل الاجراءات القانونية حيال المخالفين للائحة النظافة العامة وإشغالات الطرق.