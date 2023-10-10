استحداث فحوصات جديدة لرفع نسبة الإيرادات.. وإطلاق أكثر من 400 خدمة عبر تطبيق «سهل» قريباً



عاطف رمضان



كشفت مصادر لـ «الأنباء» أن المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والأبحاث في وزارة الأشغال يسعى بالتنسيق مع مركز الاعتماد الخليجي GAC للحصول على الاعتراف من المنظمات الدولية، مشيرة إلى إعداد مشروع مذكرة تفاهم بهذا الشأن وجار الحصول على الموافقات اللازمة تمهيدا لإبرامها خلال الفترة المقبلة.



وقالت المصادر إن مركز الفحوصات يتعاون مع مركز الاعتماد الخليجي في مجال الاعتماد وتأكيد الكفاءة الفنية وتأهيل مقومين فنيين وفق اشتراطات الاعتراف الدولي.



من جهة أخرى، ذكرت المصادر أنه بتوجيهات من وزيرة الأشغال العامة د.أماني بوقماز، تعمل الوكيلة المساعدة لقطاع المركز الحكومي للفحوصات بالتكليف إيمان العمر، لتحقيق التحول الرقمي وتسهيل تقديم خدمات المركز للمواطنين والشركات، فقد تمت ميكنة وتبسيط الإجراءات واختصارها وبصدد رفعها على البوابة الإلكترونية للوزارة، وتم تجهيز خدمات المركز الحكومي وعددها يفوق 400 خدمة لرفعها عبر تطبيق «سهل» الحكومي، كما تم استحداث فحوصات جديدة لرفع الإيرادات.



ولفتت المصادر إلى أنه تم وضع آلية لدعم المنتجات الوطنية المنتج المحلي وذي المنشأ الوطني المعتمد من المركز الحكومي المطابق للمواصفات القياسية والمتطلبات التعاقدية وتفعيل استخدامها في مشاريع الوزارة وسيتم الإعلان عنها فور اعتمادها.



وأشارت المصادر إلى ان المركز الحكومي يسعى ضمن خطة طموحة لمواكبة أحدث ما تم التوصل إليه من أجهزة ومعدات لضمان جودة المواد المستخدمة في المشاريع، فقد تمت مخاطبة الجهاز المركزي للمناقصات العامة لطرح مناقصة توريد وتركيب أجهزة مختبرية ومعدات رقم إ م م 12/1 لمختبرات الطرق والانشاءات بقطاع المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والأبحاث، وان الهدف منها هو توفير وتركيب الأجهزة والمعدات اللازمة لمختبرات المركز الحكومي والتدريب على استخدامها وضمانها وصيانتها، لتحسين جودة الفحوصات والأبحاث التي يقدمها، مما يسهم في الرقابة على المواد الأولية وخدمات المقاولين والمصانع.



كما تهدف الخطة لتعزيز التدريب حيث يتيح وجود المعدات الحديثة تقديم تدريب عالي الجودة للكوادر الفنية والباحثين، مما يسهم في تطوير المهارات ورفع مستوى الكفاءة.