أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc، الرائدة في تمكين التحول الرقمي وتقديم الخدمات المبتكرة والمنصات المتكاملة للعملاء في الكويت، عن إطلاق حملتها للتوعية بسرطان الثدي بعنوان «الفحص المبكر يصنع الفرق» على مدار شهر أكتوبر تزامنا مع شهر التوعية العالمي بسرطان الثدي تحت مظلة «لأننا نهتم».



وسوف تشمل الحملة عددا من الأنشطة الداخلية والخارجية التي تنظمها stc بالتعاون مع أطباء من مستشفى عالية الدولي، بالإضافة الى عدة جهات بهدف تعزيز طرق الكشف المبكر والوقاية من سرطان الثدي.



وجريا على عادتها، تشارك stc سنويا في المبادرة العالمية لنشر الوعي حول سرطان الثدي وأسبابه وطرق الوقاية منه أو اكتشافه في مرحلة مبكرة وكجزء من أنشطتها ستتعاون stc مع مستشفى عالية الدولي وREBEL Gym، من خلال تنظيم جلسات تفاعلية وغنية بالمعلومات لموظفيها، بهدف غرس تأثير إيجابي دائم من خلال تثقيف موظفاتها من خلال جلسات توعوية حول طرق الكشف المبكر التي ينظمها الفريق الطبي في مستشفى عالية الدولي.



ومن خلال تعاونها مع مستشفى عالية الدولي، ستقوم stc بنشر محتوى يتعلق بالتوعية بسرطان الثدي عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها بالإضافة إلى ذلك، سيقدم د.محمد حسن رئيس قسم الجراحة العامة والمناظير في مستشفى عالية الدولي، معلومات قيمة تغطي حقائق حول المرض على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بشركة stc.



كما ستتم إقامة فعالية خاصة في المقر الرئيسي لشركة stc للموظفات للتعرف على تقنيات الفحص الذاتي للكشف عن أعراض مرض سرطان الثدي وبخلاف الفحوصات الذاتية، ستحصل موظفات stc على كوبونات فحص مجانية للماموغرام، فضلا عن تنظيم مسابقات وتوزيع هدايا مجانية للموظفات.



وبهذه المناسبة، قالت المدير العام لاتصالات الشركات في stc دانة الجاسم: تشارك stc سنويا في شهر التوعية بسرطان الثدي بهدف توعية أكبر عدد ممكن من أفراد المجتمع وبالأخص موظفات stc بمرض سرطان الثدي وتركز حملتنا هذا العام على مفهوم «الفحص المبكر يصنع الفرق»، والذي يستهدف تعزيز الوعي بالطرق المناسبة للوقاية من المرض والبحث عن العلاج اللازم في مرحلة مبكرة.