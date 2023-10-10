عاطف رمضان



علمت «الأنباء» أن فريقا من مفتشي إدارة الرقابة التجارية في وزارة التجارة والصناعة قام بإغلاق مطعم ومقهى في منطقة حولي لقيامه بإعداد الوجبات والمأكولات والمشروبات الساخنة والباردة وكذلك العصائر والمعسل من مواد منتهية الصلاحية.



وفي التفاصيل، اكتشف المفتشون في مكان إعداد الوجبات والمخزن التابع للمطعم، مواد غذائية عبارة عن دجاج وأجبان ومربى وحلوم وجوز الهند منتهية الصلاحية منذ أشهر، ومشروبات ساخنة وباردة مثل الحليب البودر ومادة الكاكاو والقهوة بأنواعها والشاي بنكهاته جميعها منتهية الصلاحية منذ فترة طويلة، وأيضا العصائر والشوكولاتة الباردة والتوت والفراولة والكيوي المجمدة منتهية الصلاحية منذ شهور، حيث كان المخالف يقوم بإعداد الوجبات والمأكولات منها.



كما ان معسل (الشيشة) بأنواعه ونكهاته منتهية الصلاحية منذ 6 شهور، وذلك بقصد غش المستهلك وتحقيق أرباح غير مشروعة نتيجة بيع الأغذية الفاسدة والمغشوشة.



وذكرت مصادر انه ستتم إحالة المخالف إلى النيابة التجارية لتطبيق القانون بحقه.