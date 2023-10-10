اختتمت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي أمس دورة تدريبية بعنوان «إثراء البحث العلمي باستخدام الذكاء الاصطناعي» شارك فيها عدد من الباحثين وطلبة الدراسات العليا من المؤسسات الأكاديمية والبحثية في الكويت.



وتناولت الدورة التي استمرت 3 أيام وقدمها العميد المشارك لكلية إدارة الأعمال في جامعة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا أ.د.ألن هوانغ أحدث الاتجاهات والتطورات المتعلقة باستخدام الذكاء الاصطناعي في مجال البحث العلمي.



وتطرقت الدورة التي عقدت في كلية العلوم الحياتية بجامعة الكويت إلى فهم السمات التقنية الأساسية للتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي ومعرفة الخطوات المختلفة لعملية البحث مع الإمكانات التكنولوجية للذكاء الاصطناعي وفهم الحدود الأخلاقية لاستخدامه في خطوات البحث المختلفة. وناقشت الدورة التي تضمنت محاضرات نظرية وورشا عملية استخدام البيانات الضخمة في البحث العلمي والاستفادة من خوارزميات الذكاء الاصطناعي في تعزيز البحث، وتوسيع نطاقه، وتطوير نتائجه ومخرجاته.