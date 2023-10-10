في خطوة مهمة نحو تعزيز وتطوير التميز الأكاديمي بالجامعة الأمريكية في الكويت، أعلنت الجامعة عن ترقية 11 من أعضاء هيئة التدريس في مختلف التخصصات، وذلك ضمن جهود الجامعة لدعم جودة البحث والتعليم في الكويت عبر تشجيع الكفاءات الأكاديمية.



واحتفلت الجامعة بأولئك الذين أظهروا التميز المستمر في التدريس والبحث الرائد والخدمة المثالية، حيث ترقى إلى مرتبة بروفيسور «أستاذ دكتور» كل من أ.د.أيمن الحداد وأ.د.سليمة الصمادي من كلية إدارة الأعمال والاقتصاد، إضافة إلى أ.د.هارون ربابح من كلية الهندسة والعلوم التطبيقية.



كما ترقى إلى مرتبة الأستاذ المشارك كل من د.محمد عبد الله ود.شريفة العدواني ود.عبدالرحمن الفرحان، ود.ستافروس هادجيسولومو ود.ريتا مرحب من كلية الآداب والعلوم، فيما ترقى د.علي البستاني ود.جبران يوسفزاي من كلية الهندسة والعلوم التطبيقية، إضافة إلى آلاء دهراب التي ترقت إلى «كبير المدرسين» من برنامج اللغة الانجليزية المكثف.



وتعكس هذه الخطوة التزام الجامعة بالجودة والتميز في التعليم العالي، حيث يمثل أعضاء هيئة التدريس ركيزة أساسية في تحقيق هذا الهدف، وتمت ترقيات الأساتذة بناء على أدائهم المميز وإسهاماتهم في مجالاتهم المختلفة، كما تعتبر الترقيات فرصة للاحتفال بالإنجازات الأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس وتقديرا للجهود الجادة التي بذلوها في خدمة الجامعة وتعزيز التعليم والبحث العلمي.



وتعكف الجامعة على توفير بيئة داعمة للبحث والتعليم المبتكر، وتشير هذه الترقيات إلى التزامها المستمر بجذب وتعزيز الكفاءات الأكاديمية وتطوير مواردها البشرية، كما تؤكد التزامها بالتفوق الأكاديمي والتعليم ذي الجودة العالية.