معرفي: الحملة تهدف إلى زيادة حصتنا السوقية على مستوى الأفراد



أطلق البنك الأهلي الكويتي حملة «رشح صديق» الجديدة، ضمن سعيه المستمر لمكافأة عملائه الحاليين وجذب عملاء جدد إليه.



وكجزء من الحملة الجديدة، فإن عملاء البنك الأهلي الكويتي الحاليين مدعوون لترشيح أصدقائهم أو أحد أفراد عائلاتهم لفتح حساب الراتب للاستمتاع بتجربة مصرفية فريدة من نوعها. ولتحفيز العملاء على المشاركة في الحملة الجديدة، سيتم تقديم هدية نقدية بقيمة 50 دينارا لكل عميل يقوم بترشيح صديقه للانضمام إلى عائلة البنك الأهلي الكويتي.



وبهذه المناسبة، أعربت جهير معرفي مدير عام إدارة الخدمات المصرفية للأفراد بالإنابة في البنك الأهلي الكويتي، عن سعادتها بإطلاق هذه الحملة الجديدة، قائلة: نسعى باستمرار لمنح عملائنا قيمة مضافة، وتظهر هذه الحملة الجديدة التزامنا بمكافأة العملاء، ونحن نشجعهم على دعوة أصدقائهم وأفراد عائلاتهم للانضمام إلى عائلتنا المتنامية باستمرار.



وأكدت أن البنك يهدف إلى تعزيز موقعه التنافسي في القطاع المصرفي الكويتي، من خلال إطلاق حملات مبتكرة تسهم بجذب عملاء جدد، وتقديم تجربة مصرفية مميزة تلبي احتياجاتهم المتغيرة باستمرار، وتواكب التطورات في الصناعة المصرفية على جميع المستويات.



ودعت معرفي في نهاية تصريحها الجميع إلى متابعة حسابات البنك الأهلي الكويتي على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل التعرف على العروض والحملات الترويجية التي يقدمها على مدار العام.