استضافت شركة «كامكو انفست ـ مركز دبي المالي العالمي» حلقة نقاشية حول «الاتجاهات التي تساهم في تشكيل قطاع التجارة الإلكترونية في المنطقة»، وتضمنت هذه الفعالية مناقشة العديد من الرؤى القيمة التي استعرضها كل من عبدالعزيز اللوغاني، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة فلاورد، وسليمان الربيع رئيس قطاع إدارة الاستثمار في «كامكو إنفست».



حضر الحلقة النقاشية عدد من الأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية ومديرون تنفيذيون يمثلون كبار المستثمرين من المؤسسات والشركات. وأدار النقاش أنور أبوسبيتان، الرئيس التنفيذي لـ «كامكو إنفست ـ مركز دبي المالي العالمي».



وأوضح أبوسبيتان أن المشهد التكنولوجي شهد تراجعا هامشيا على المستوى العالمي منذ بداية عام 2022 على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة، إلا اننا شهدنا انتعاشا ملحوظا منذ الربع الأول من عام 2023، مما يشير إلى وجود اتجاه إيجابي، كما سلط الضوء على قوة وصلابة قطاع التجارة الإلكترونية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك في ظل الديناميكيات الفريدة التي تتيح له إمكانية التغلب على مخاطر الاقتصاد الكلي والحفاظ على زخم الاكتتابات العامة الأولية.



من جهة أخرى، لا تزال أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي قوية، حيث تتميز بمقدرتها على اجتذاب ثقة المستثمرين بفضل الشركات القوية وإدراج الشركات العائلية، وأصبحت الأسواق الآن جذابة للاكتتابات العامة الأولية في مجال التكنولوجيا، وهو الاتجاه الذي تسلكه شركة فلاورد.



وبدأ اللوغاني حديثه بتقديم نبذة شاملة عن سوق التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي تصل قيمته إلى نحو 40 مليار دولار، ويتوقع له تحقيق نمو هائل في المستقبل القريب. وأشار إلى الأسواق التي تستهدفها فلاورد والتي يصل حجمها إلى نحو 12.6 مليار دولار وتغطي دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن، كما أكد أن المحركات الرئيسية للنمو تشمل تزايد عدد المعاملات عبر الإنترنت، وتسارع وتيرة التوجهات الخاصة بتقديم الهدايا، والقدرة الشرائية المرتفعة في دول مجلس التعاون الخليجي، والعدد الكبير والمتزايد للسكان الذي يتخطى أكثر من 53 مليون نسمة في الدول التي تعمل بها شركة فلاورد.



من جهته، أكد الربيع أن «كامكو إنفست» تراقب عن كثب تطورات المشهد التكنولوجي، مؤكدا أن قطاع التكنولوجيا لا يزال يمثل أبرز مراكز الجذب الهائلة للشركة، كما يرى أن العديد من العوامل الإيجابية في المنطقة ستساهم في تعزيز ثقة المستثمرين، حيث تلعب السعودية دورا محوريا على خلفية النشاط الاستثماري الكبير الذي تشهده المملكة. بالإضافة إلى ذلك، هناك مؤشرات واعدة على زيادة نشاط سوق رأس المال في مناطق أخرى على مستوى المنطقة، ومن المتوقع أن تؤدي الأعمال المميزة والقوية في مناطق مختلفة على مستوى المنطقة، إلى جانب إدراج الشركات العائلية، إلى جذب اهتمام المستثمرين الدوليين، نظرا لموقعها التنافسي وحضورها الراسخ في السوق.



كما ركز المشاركون على ابراز دور العديد من العوامل الرئيسية التي من شأنها إعادة تشكيل مشهد البيع والشراء عبر الإنترنت فيما يتعلق بقطاع التجارة الإلكترونية المتطورة. وتشمل تلك التطورات التكيف مع التغيرات التي تطرأ على نموذج الأعمال، وتعزيز الوحدة الاقتصادية، وضمان الموثوقية، وترسيخ مجموعة متنوعة من العلامات التجارية، والتي تعتبر من العناصر الجوهرية للديناميكية المتغيرة.