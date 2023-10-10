في إطار سعي هيئة أسواق المال المتواصل لتطوير القواعد المنظمة لنشاط الأوراق المالية، وسعيا منها لمواكبة أحدث التطورات في أسواق المال والمعايير المتعارف عليها دوليا في نشاط الأوراق المالية وبعد التطبيق والممارسة، والبحث الشامل والدراسة والمقارنة مع أحدث التشريعات والممارسات الإقليمية والعالمية، واستكمالا إلى النهج الذي تتبناه الهيئة في التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية، وحرص الهيئة على استيعاب وجهات النظر والاقتراحات المقدمة من قبل المتعاملين والجهات ذات العلاقة في المنظومة الاقتصادية للسوق الكويتي، أصدرت الهيئة يوم الاثنين الموافق 25/9/2023 القرار رقم 131 لسنة 2023، والذي يقضي بالتعديل على الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.



وتتبلور أبرز التعديلات في القرار سالف الذكر بشكل رئيسي فيما يلي:



٭ تعديل وتوضيح الأحكام الخاصة بإلغاء قيد أو تسجيل الشخص المسجل.



٭ تعديل الأحكام الخاصة بمعيار النزاهة والأمانة.



٭ تعديل بعض الأحكام الخاصة بطلبات الترشح والتسجيل للمناصب والوظائف واجبة التسجيل.



٭ تعديل معايير النزاهة والسلامة المالية المتضمنة في نموذج طلب الترشح للمناصب والوظائف واجبة التسجيل لدى الشخص المرخص له وفق تعليمات الكفاءة والنزاهة.



وتأتي هذه التعديلات انطلاقا من سعي الهيئة بشكل مستمر الى تحسين وتطوير أحكام اللائحة التنفيذية فيما يتعلق بالأشخاص المسجلين بالمناصب والوظائف واجبة التسجيل لدى الأشخاص المرخص لهم.