شاركت الكويت ممثلة بالإدارة المركزية للإحصاء في اجتماع الدورة الـ 12 للجنة الإحصائية لمنظمة التعاون الإسلامي التي عقدت في المملكة العربية السعودية خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي (عن بعد).



وقالت المدير العام لـ «الإحصاء» بالإنابة والوكيل المساعد لشؤون العمل الإحصائي منية القبندي في تصريح لـ «كونا» إن اللجنة استعرضت في اجتماعها الوضع الراهن لتنفيذ برنامج عمل اللجنة لفترة 2021-2025.



وأضافت القبندي أنه تمت مناقشة العديد من الموضوعات مثل جولة 2020 للبرنامج العالمي لتعداد السكان والمساكن من خلال التركيز على استخدام التقنيات الجيومكانية في دعم أنشطة التعداد وتنمية القدرات الإحصائية. وأفادت بأنه تم استعراض تجربة الكويت بشأن إنجاز التعداد التسجيليو، بالإضافة إلى تقديم مقترح يشتمل على مجموعة من الإجراءات التنفيذية لتنمية القدرات الإحصائية من خلال برامج أفضل للتعلم الإلكتروني. ومثل الكويت في الاجتماع إلى جانب القبندي رئيس قسم إحصاءات العمل والأجور بالإدارة مريم العوضي.