عبدالعزيز الفضلي



أصدر وكيل وزارة التربية بالتكليف سعود الجويسر نشرة عامة للعاملين بوزارة التربية عن فتح باب التقديم لطلبات البعثات والإجازات الدراسية للعام الدراسي 2023-2024.



ويتم تقديم الطلبات للحصول على الإجازة الدراسية بتخصص «تمريض» ضمن البرنامج الوطني للارتقاء بمستوى أعضاء الهيئة التمريضية للراغبين في استكمال الدراسة للحصول على «البكالوريوس - الدبلوم» داخل الكويت وخارجها، بحد أقصى نهاية الخميس 19 الجاري.



ولمن يرغب في الحصول على الإجازة الدراسية لدرجة البكالوريوس داخل الكويت وخارجها، عليه تقديم الطلب بحد أقصى نهاية الخميس 26 الجاري.



ولمن يرغب في تقديم الحصول على البعثات الدراسية للراغبين في استكمال الدراسة والحصول على درجة الماجستير من جامعة الخليج العربي مملكة البحرين، يجب تقديم الطلب بحد أقصى نهاية يوم الخميس الموافق 19 أكتوبر، علما أن التسجيل الإلكتروني عن طريق موقع وزارة التربية في الخدمات الإلكترونية، وفي حال وجود استفسار يتم حجز موعد عبر منصة «متى» أو خدمة الواتساب على الرقم 25321408.