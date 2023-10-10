أسامة أبوالسعود



تحت شعار «رحلة علمية لمستقبل طب الأسنان الرقمي»، عقدت رابطة أطباء الأسنان المصريين في الكويت مؤتمرها العلمي الأول بحضور نخبة من أطباء الأسنان، وبمشاركة عدد من الشخصيات المجتمعية الرفيعة، وأعضاء من السلك الديبلوماسي بسفارة جمهورية مصر العربية لدى الكويت.



شهد المؤتمر تقديم 4 محاضرات علمية لمجموعة من الخبراء والمتخصصين، تناولت العديد من المحاور المرتبطة بمستقبل طب الأسنان بشكل عام والرقمي بشكل خاص.



في البداية، تحدث البروفيسور Resat Batuhan من تركيا حول أجهزة التصوير والمسح الرقمي، ثم كانت محاضرة د.محمود قبازرد المتخصص في التركيبات وجراحة زراعة الأسنان عن كيفية استخدام طب الأسنان الرقمي في الممارسة اليومية للعيادات والمراكز الصحية، أما د خالد عبداللطيف أخصائي الجراحة وزراعة الأسنان فكانت محاضرته عن دور طب الأسنان الرقمي في علاج حالات زراعة الأسنان، بينما ركزت محاضرة د.عمر رجب أخصائي اللثة وزراعة الأسنان على كيفية الاستفادة من طب الأسنان الرقمي في حالات الزراعة والتركيبات. وضمن أعمال المؤتمر، أقيمت ورشة عمل للبروفيسور Resat Batuhan أتيحت من خلالها للأطباء المشاركين فرصة التعرف على أحدث مميزات جهاز المسح الرقمي وتجربته عمليا.



وكانت رئيس ومؤسس الرابطة د.شيرين عادل ألقت كلمة في بداية أعمال المؤتمر أثنت خلالها على الإقبال الواسع من أطباء الأسنان على المشاركة في هذا الملتقى العلمي، ووجهت الشكر للمتحدثين والمحاضرين، وكذلك إلى جمعية أطباء الأسنان الكويتية ورئيسها د.محمد دشتي، حيث كان للجمعية الفضل في احتضان ورعاية انطلاق الرابطة، وحيت كذلك المشاركة المهمة لشركة حسن بيوميديكال لرعايتها هذه الفعالية العلمية الهامة، كما جرى تكريم المحاضرين والجهات الداعمة لأعمال الرابطة.



من جهة أخرى، أشارت د.شيرين عادل إلى أن قطاع طب الأسنان في الكويت على مستوى المراكز الطبية الحكومية والعيادات الخاصة يتمتع بإمكانيات ممتازة ويضم نخب من الكوادر الطبية مع الالتزام بأعلى معايير الجودة.