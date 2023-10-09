وكالات: قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ان حركة حماس طلبت الحرب وستواجه حربا.



واضاف في كلمة له نعمل على تأمين حدودنا مع لبنان والضفة الغربية. مؤكدا ان هناك عددا من الفلسطينيين لا يزالون في مناطقنا ونعمل على تصفيتهم.



ودعا نتنياهو قادة المعارضة الاسرائيلية لتشكيل حكومة طوارئ.



وطالب رئيس الوزراء الاسرائيلي بتأمين دعم دولي حتى نتحرك بهامش حرية كبير.



ووجه نتنياهو الشكر للرئيس الاميركي جو بادين على دعمه لاسرائيل، مؤكدا ان اكبر حاملة طائرات اميركية في طريقها لاسرائيل.

وقال انها ايام قاسية تنتظرنا ونشعر بالحزب عن من فقدناهم.