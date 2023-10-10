عقد «لقاء سيدة الجبل» و«المجلس الوطني لرفع الاحتلال الإيراني عن لبنان» اجتماعا حضوريا أمس، تناول خلاله الأعضاء الأوضاع المستجدة، وصدر عن المجتمعين بيانا طالبوا فيه الرئيس نجيب ميقاتي بعقد جلسة لمجلس الوزراء فورا، وبجميع أعضائه، من أجل تشكيل خلية أزمة وطنية قادرة على القيام بكل الاتصالات اللازمة لحماية الشعب اللبناني، كما مطالبته بتحذير حزب الله من جر لبنان إلى مغامرات عسكرية من المؤكد أنها ستأتي بالقتل والدمار على كل اللبنانيين. مع التذكير بأن مجلس الوزراء هو المسؤول عن اتخاذ القرارات بحسب الدستور اللبناني. وشدد البيان على ضرورة استيعاب اللبنانيين كافة الحقيقة المرة، وهي أن وطنهم بات أسيرا لطموحات إيران في المنطقة، وأننا سنتحول جميعا أكياس رمل، في كل المناطق والطوائف، إذا قرر نظام طهران إقحام لبنان في الحرب الدائرة.