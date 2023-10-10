القاهرة - هالة عمران



قال د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه تم التوافق مع وزير المالية على تعليق عدد من الرسوم والجمارك على بعض مستلزمات الإنتاج لمدة 6 أشهر، موضحا أنه تم التوافق على 7 سلع أساسية بتخفيض مــن 15 لـ 25% وهي: سلع «السكر - الزيت - العدس - الألبان الجبن - المكرونة»، وسيتم التطبيق بداية من السبت المقبل، وأوضح أن أهم قضية للحكومة خلال الفتـــرة الماضية هي مواجهة قضية التضخم وارتفاع أسعار السلع الغذائية.



وأضاف رئيس الوزراء أنه تم الاتفاق أيضا على خفــض 15% على الـــدواجن الحية والمجمــدة والبيــــض.



وتابع مدبولي في مؤتمر صحافي، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية، أن التضخم ظاهرة عالمية وكل دولة تحاول التعامل مع هذه الظاهرة، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على كيفية السيطرة على الأسعار.



وأضاف أن جزءا من مشكلة ارتفاع الأسعار للسلع هو ندرة العرض.



وأوضح مدبولي أنه تم التوافق مع القطاع الخاص واتحاد الصناعات والغرف التجارية والسلاســـل التجارية أن تكون الأسعار معلنة للمواطنين، موضحا أن مبادرة خفض أسعار السلـــع ستستمــر لمــدة 6 أشهر مع تقييمها.