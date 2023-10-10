جاءت عملية «طوفان الأقصى» التي أطلقتها حركة حماس ضد الاحتلال الإسرائيلي انطلاقا من قطاع غزة السبت الماضي، مفاجئة على مختلف الصعد: مباغتة، تنفيذ محكم، وانطباع بقدرة على القتال مدة طويلة.



وحذرت أطراف عدة من اتساع نطاق المواجهة وانخراط جهات أخرى من «محور المقاومة» الذي تقوده إيران في المنطقة، ويضم دولا وتنظيمات معادية لاسرائيل، على الرغم من أن مسؤولين أميركيين اعتبروا أن اتهام طهران بالضلوع في العملية سابق لأوانه.



بدأت العملية صباح السابع من أكتوبر، في يوم السبت اليهودي، وبعد يوم من الذكرى الخمسين لحرب أكتوبر 1973، حين باغتت مصر وسورية إسرائيل بهجوم واسع على جبهتين تزامنا مع «يوم الغفران».



وقال الباحث في معهد «اي أن أس أس» في تل أبيب كوبي ميخائيل إن العملية «إخفاق هائل لإسرائيل ونجاح هائل لحماس.. لم نكن مستعدين». ورأى أن حجم العملية لا يترك مجالا للشك حيال مدى التخطيط الذي تطلبته.



وأوضح «من أجل إطلاق عملية كهذه، يجب الاستعداد بشكل كبير، التخطيط، التنسيق، ويجب أن يتم وضع آفاق أو أهداف مهمة»، لاسيما أن حماس «تدرك أن ثمن عملية كهذه سيكون باهظا».



وفي 2021، باغتت حماس أيضا اسرائيل في عملية «سيف القدس» عبر إطلاق عدد كبير من الصواريخ احتجاجا على الاقتحامات المتزايدة للمسجد الأقصى.



وتسعى الحركة عبر تكثيف الإطلاق الى إنهاك منظومة «القبة الحديدية» الإسرائيلية لاعتراض الصواريخ.



وقال إليوت تشابمان الباحث في شؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا في شركة الاستخبارات الدفاعية البريطانية «جاينز»، إنه تم إطلاق 4360 صاروخا في 15 يوما خلال عملية «سيف القدس»، في حين أطلقت حماس خمسة آلاف صاروخ على إسرائيل خلال اليومين الأولين فقط لعملية «طوفان الأقصى». وأضاف لوكالة فرانس برس «إذا حافظت حماس على هذا النسق، سيكون هذا أكبر هجوم صاروخي على إسرائيل حتى الآن».



وقال الباحث في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية فابيان هينز «يفترض أن حماس لاتزال تملك ترسانة احتياطية مهمة من الصواريخ تمكنها من مواصلة القصف مدة لا بأس بها».



وتتمتع حماس بمخزون من الصواريخ يصعب تحديده كما، لكنه بمديات مختلفة.



وتشير التقديرات الى أن هذا المخزون تشكل بدعم دول عدة، وفق خبير غربي يفضل عدم كشف اسمه. متحدثا عن «كميات مهمة تم الاستيلاء عليها خلال معارك مع القوات الاسرائيلية».



وعملت حماس، كغيرها من المنظمات الاقليمية المدعومة من إيران، على تطوير قدرات التصنيع المحلي. وأوضح إليوت تشابمان أن غالبية الصواريخ التي في حوزة الحركة يتم تصنيعها محليا «وهي أنظمة صواريخ غير موجهة... لا تتطلب تقنيات متقدمة».



ويرى خبراء أن الحركة قد تبقي بعض قدراتها مخفية الى أن يحين موعد المعركة، وهو أسلوب سبق لحزب الله اللبناني أن اعتمده ضد إسرائيل.



وقال فابيان هينز «قد نرى ظهور قدرات جديدة بالكامل في حال اجتاحت (اسرائيل) قطاع غزة عن طريق البر».



بعيد العملية، اتجهت الأنظار الى إيران الداعمة لحماس وفصائل فلسطينية أخرى معادية لإسرائيل.



إلا أن مسؤولا كبيرا في البيت الأبيض رأى أنه «من المبكر جدا القول» إذا كانت طهران «متورطة مباشرة» في الهجوم، وأنه ليس لدى الولايات المتحدة بعد «أي مؤشر» على ذلك. لكنه أضاف «ليس هناك شك» في أن حماس «ممولة ومجهزة ومسلحة» من طهران.



وأكدت إيران دعمها للعملية، معتبرة أن اتهامها بالضلوع فيها يستند إلى «دوافع سياسية».



ورأى الخبير في الشرق الأوسط في معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية «إيريس» دافيد ريجوليه-روز «ثمة نقل للأسلحة، للقدرات المعرفية. من الواضح أن ثمة بصمة إيرانية تسمح بتصنيع الصواريخ محليا» في قطاع غزة الذي تحاصره إسرائيل منذ أكثر من 15 عاما.



ونظرا لحجم الهجوم وطابعه غير المسبوق منذ عقود ضد الاحتلال الاسرائيلي، اعتبر كوبي ميخائيل أن «حماس لم تكن لتجرؤ على إطلاق عملية مماثلة من دون الحصول على ضمانة جدية (بالمساندة)، وهذه تحصل عليها من حزب الله وإيران».