بعد ما يقرب من 20 عاما على تصميمها بتكلفة 13 مليار دولار، قال وزير الدفاع الأميركي، إنه أمر بتحريك حاملة الطائرات «يو اس اس فورد» ومجموعة من القطع البحرية، من بينها مدمرة صواريخ، «لتعزيز قوة الردع الإقليمي».



وذكرت وكالة «أسوشيتد برس» أن فورد هي أحدث حاملة طائرات تابعة للبحرية الأميركية وأكثرها تقدما. وتحمل ما يقرب من 5 آلاف بحار، بالإضافة إلى طائرات حربية وطرادات ومدمرات، في استعراض ليس له مثيل للقوة.



ونظرا لذلك، فإنه من المفترض أن تكون فورد جاهزة «للرد على أي شيء»، بما في ذلك منع وصول أسلحة إضافية إلى حماس، والمراقبة.



ويعكس هذا الانتشار الكبير، بحسب الوكالة، رغبة الولايات المتحدة في «ردع أي توسع إقليمي للصراع».



وترى مجلة «ناشيونال ريفيو» أن قدرة قوات البحرية الأميركية على مساعدة إسرائيل بقرارها تحريك حاملة الطائرات، التي يعادل حجمها 6 هياكل سفن، في البحر المتوسط، يعتبر إنجازا لوجيستيا وديبلوماسيا لم يسبق له مثيل. وأضافت: «لا توجد قوة فتاكة في العالم أكثر من فورد، نظرا لامتلاكها الأدوات والبحارة والفرصة لإحداث تغيير عظيم في تأمين المنطقة، وتحذير جيران إسرائيل من أي عمل متهور»، بحسب المجلة.



ووفقا للمجلة، تعد فورد هي الأولى من فئتها، وفي أول عملية نشر حقيقية للسفينة، التي تواجه موقفا قد يختبر كل ما تم الإعلان عنه حول تقدمها على حاملات نيميتز Nimitz القديمة، فيما يتعلق بجمع المعلومات والدفاع والهجوم.



وفي إجراءات عملية، قال أوستن في بيان إن «حكومة الولايات المتحدة ستزود قوات الدفاع الإسرائيلية بسرعة بمعدات وموارد إضافية، بينها ذخائر». وسارعت حركة المقاومة الإسلامية «حماس» التي تسيطر على قطاع غزة، الى اعتبار هذا الدعم الأميركي بمنزلة «مشاركة فعلية في العدوان» على الفلسطينيين، و«محاولة لترميم معنويات جيش الاحتلال المنهارة بعد هجوم كتائب القسام».



واكد أن «هذه التحركات لا تخيف شعبنا ولا مقاومته التي ستواصل دفاعها عن شعبنا ومقدساتنا في معركة «طوفان الأقصى»».