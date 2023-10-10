جيـنات وراثية قد تكون السبـب في كـونك نبـاتياً أو عدم قدرتك على التخلي عن اللحوم



يلعب التركيب الجيني للفرد دورا في تحديد ما إذا كان يمكنه الالتزام بنظام غذائي نباتي صارم أم لا، وفقا لدراسة أجرتها جامعة نورث وسترن ميديسن. وتفتح النتائج الباب أمام مزيد من الدراسات التي يمكن أن تكون لها آثار مهمة فيما يتعلق بالتوصيات الغذائية وإنتاج بدائل اللحوم.



وفي حين أن نسبة كبيرة من الناس (نحو 48 إلى 64%) يعرفون أنفسهم بأنهم «نباتيون» بشكل أساسي، إلا أنهم أفادوا أيضا بأنهم يتناولون الأسماك والدواجن و/أو اللحوم الحمراء، ما يشير إلى أنه قد تكون هناك قيود بيئية أو بيولوجية تتجاوز رغبة المرء في الالتزام بنظام غذائي نباتي، كما قال الباحثون، بما في ذلك فريق من جامعة نورث وسترن بالولايات المتحدة.



وقال مؤلف الدراسة د.نبيل ياسين «هل كل البشر قادرون على العيش على المدى الطويل بنظام غذائي نباتي صارم؟ هذا سؤال لم تتم دراسته بجدية. يبدو أن عدد الأشخاص الذين يرغبون في أن يصبحوا نباتيين أكبر من عددهم في الواقع، ونعتقد أن السبب وراء ذلك هو وجود شيء راسخ هنا قد يفتقده الناس».



وأوضح د.ياسين: «أحد المجالات التي تختلف فيها المنتجات النباتية عن اللحوم هو الدهون المعقدة. تكهناتي أنه قد تكون هناك مكونات دهنية موجودة في اللحوم يحتاجها بعض الناس. وربما يكون الأشخاص الذين تفضل جيناتهم النظام النباتي قادرين على تصنيع هذه المكونات داخليا. ومع ذلك، في هذا الوقت، هذه مجرد تكهنات وتحتاج إلى المزيد من العمل يجب القيام به لفهم فسيولوجيا النظام النباتي».



ويعتقد الباحثون أن العامل الدافع وراء تفضيل الطعام والشراب ليس فقط الذوق، ولكن أيضا كيفية استقلاب جسم الفرد له. وقال د.ياسين: «أعتقد أنه مع اللحوم هناك شيء مماثل. ربما يكون لديك مكون معين - أعتقد أنه مكون دهني - يجعلك بحاجة إليه وتتوق إليه».



وتابع: «في حين أن الاعتبارات الأخلاقية تلعب بالتأكيد دورا رئيسيا في الدافع لتبني نظام غذائي نباتي، فإن بياناتنا تشير إلى أن القدرة على الالتزام بمثل هذا النظام الغذائي مقيدة بالوراثة».



ويأمل الباحثون أن تؤدي الدراسات المستقبلية إلى فهم أفضل للاختلافات الفسيولوجية بين النباتيين وآكلي اللحوم. وقالوا إن مثل هذا الفهم سيمكن من تقديم توصيات غذائية شخصية وإنتاج بدائل أفضل للحوم.



المصدر: نقلاً عن الـ«إندبندنت»