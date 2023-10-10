مبارك الخالدي



يواصل منتخبنا الوطني لكرة القدم استعداداته في معسكره المقام حاليا في مدينة دبي، وذلك لمواجهة منتخب الإمارات الخميس المقبل في مباراة ودية دولية ضمن تحضيرات المنتخبين لخوض التصفيات الآسيوية المشتركة والمؤهلة لكأس العالم 2026 في أميركا وكندا والمكسيك، وكأس آسيا في السعودية 2027 والمقرر انطلاقها الشهر المقبل. وكثف الأزرق من تدريباته منذ وصوله الى مقر إقامته بنادي الضباط في دبي من خلال التدرب على فترتين صباحية ومسائية اشتملت على محاضرات فنية للمدرب البرتغالي روي بينتو.



وتحظى مباراتا الازرق الوديتان أمام الإمارات، وسورية 17 الجاري بأهمية إضافية، وهي الحفاظ على التحسن المطرد في تصنيف منتخبنا الدولي، فضلا عن كسب مزيد من الثقة قبل انطلاق التصفيات من خلال مواجهة منتخبين متطورين على الصعيد العربي وغرب آسيا، وهي مباريات دولية يحتاج اليها الأزرق واقعيا وعمليا للارتقاء بمستواه الفني.



وكانت الامارات قد منحت شرف جنسيتها مؤخرا لأربعة لاعبين هم البرازيلي لوان بيريرا والمغربي عصام فايز والمالي عمار تراوري والعاجي ممادو كوليبالي، ليشكل اللاعبون الأربعة قيمة فنية مضافة لمنتخب الامارات الذي يضم مجموعة جيدة من اللاعبين والباحث عن استعادة هويته الإقليمية والقارية، ما يشير الى أن لقاء الازرق والإمارات سيحظى بقيمة فنية عالية يستفيد منها الجهازان الفنيان.



«الأولمبي» تدرب محلياً



وفي شأن متصل، انطلقت تدريبات منتخبنا الاولمبي مساء أول من امس على الملعب الفرعي لاستاد جابر الدولي في إطار استعداداته لخوض نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة في قطر 2024 والمقرر إقامتها في ابريل من العام المقبل، وتستمر تدريبات المنتخب حتى موعد مغادرته إلى العاصمة «الدوحة» للقاء منتخب قطر وديا 15 الجاري.