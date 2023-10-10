هادي العنزي



تأهل الفريق الأول لكرة السلة بنادي الكويت، إلى الدور ربع النهائي لبطولة الأندية العربية الـ35 لكرة السلة، بعد فوزه بجدارة على نظيره دجلة الجامعة العراقي 96-74 في المواجهة التي جمعتهما أمس على صالة نادي الغرافة القطري، في أولى مباريات دور الـ16 للبطولة التي تحتضنها العاصمة القطرية الدوحة.



وقد بسط الكويت حامل لقب النسخة الأخيرة أفضلية مطلقة في الربع الأول للمباراة، وتمكن من تسجيل فارق مريح في النصف الأول من الشوط، بعدما ابتعد بفارق 12 نقطة (16-4)، لكن الفريق العراقي قلص الفارق ليخرج خاسرا بفارق 9 نقاط (24-15)، وفي الربع الثاني عاد «الأبيض» ليضرب بقوة مجددا عبر نجومه حمد عدنان، وكادي لالان، وماركوس هانت، وأليكس الغيص، وعمران جوهر، وتركي الشمري، ليوسع الفارق إلى 15 نقطة مع نهاية النصف الأول من المباراة (51-36).



وفي الربع الثالث واصل المدرب الألماني بيتر شومرز السيطرة على زمام المبادرة، ليخرج فريقه متقدما بفارق 25 نقطة، فيما بدا «دجلة» مستسلما لقوة خصمه الضاربة، ولم يأت الربع الأخير بجديد بعدما أشرك شومرز عددا من اللاعبين، ليخرج الكويت متفوقا بفارق 22 نقطة.