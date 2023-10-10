تتواصل اليوم منافسات بطولة العالم للبولينغ للرجال والسيدات التي تستضيفها الكويت خلال الفترة من 4 حتى 15 أكتوبر الجاري بمشاركة 24 منتخبا للرجال و12 منتخبا للسيدات، حيث تنطلق في التاسعة صباحا منافسات الزوجي والتي يسعى خلالها عدد من المنتخبات لتعويض الإخفاقات في مسابقة الفردي وتقديم مستويات متميزة للصعود إلى منصة التتويج أو تحقيق مراكز متقدمة في البطولة التي تشهد منافسة قوية في ظل مشاركة افضل نجوم العالم.



من جهته، أشاد النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للبولينغ الكوستاريكي مارتن فابا بالدور الكبير الذي يقوم به الشيخ طلال المحمد رئيس الاتحادين الدولي والآسيوي للبولينغ في تطوير ونشر اللعبة في مختلف دول العالم، وأكد أن رياضة البولينغ شهدت تطورا ملحوظا في السنوات القليلة الماضية، وهذا يرجع للعمل الكبير لمجلس الإدارة بقيادة رئيس الاتحاد، حيث استضافت العديد من الدول بطولات إقليمية وقارية ودولية للبولينغ، بمشاركة أعداد كبيرة من اللاعبين واللاعبات، بالإضافة إلى انضمام أكثر من 10 دول لعضوية الاتحاد الدولي للعبة.



وأشاد فابا بالافتتاح المتميز لمونديال البولينغ، وحفل الافتتاح الذي تناول في فقراته المتنوعة ثقافات شعوب العالم وعروضا فنية مبهرة.



ولفت إلى أن رياضة البولينغ ينتظرها مستقبل رائع، ونسعى لعقد عدة صفقات مع رعاة جدد للبطولات العالمية المقبلة التي يشرف على تنظيمها الاتحاد الدولي، وهذا من شأنه تطوير اللعبة على المستويين الفني والإداري.