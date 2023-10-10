بادرت بورصة الكويت بتنظيم «يوم مديري الأصول المالية» بالتعاون مع بنك «إتش إس بي سي»، البنك استثماري البريطاني متعدد الجنسيات وأحد أكبر البنوك الاستثمارية الأوروبية. وهو يوم خاص لاستضافة عدد ممثلي شركات الاستثمارية الكويتية المرخصة في مقر البنك في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.



هذا، وستجمع مبادرة بورصة الكويت مديري الأصول المالية لثماني شركات استثمارية كويتية بارزة مع قطاع الأسواق والأوراق المالية التابع لبنك «إتش إس بي سي»، وذلك يوم الأربعاء الموافق 11 أكتوبر 2023. هذا، وقام البنك باختيار الشركات الكويتية بعناية ووفق معايير خاصة لضمان حصول المشاركين على الوقت الكافي للتفاعل مع ممثلي القطاع، مما سيسهم في تسهيل المحادثات المثمرة والتواصل الهادفة.



وستتضمن المبادرة عرضا تقديميا لرئيس الأسواق في بنك إتش إس بي سي بدولة الإمارات العربية المتحدة حول الرؤى والاتجاهات الحالية والمستقبلية لأسواق المال في المنطقة، بالإضافة إلى عقد جلسات لتسليط الضوء حول رؤية وأهداف البنك الإستراتيجية فيما يخص أسواق المنطقة. كما سيعقد البنك اجتماعات فردية مع ممثلي الشركات الكويتية لإجراء مناقشات متعمقة حول مجالات الاهتمام وفرص الأعمال والتعاون المشترك.



وتهدف مبادرة بورصة الكويت إلى تمكين الشركات الاستثمارية الكويتية البارزة والمرخصة من الاستفادة مما تقدمه البنوك الاستثمارية العالمية من منتجات وخدمات قد تسهم في تطوير أعمال تلك الشركات بالإضافة إلى تبادل المعرفة والخبرات وتعزيز فرص التعاون المشترك والمساهمة في مساعي تطوير سوق المال الكويتي.



هذا، ويشكل تنظيم المبادرات جزءا من جهود بورصة الكويت لإحداث تأثير هادف على منظومة سوق المال وفقا لاستراتيجيتها للاستدامة المؤسسية، أطلقت بورصة الكويت العديد من المبادرات بالشراكة مع كبرى البنوك الاستثمارية العالمية، وذلك للمساهمة في مساعي تطوير منظومة السوق وتسليط الضوء على ما يقدمه سوق المال الكويتي من فرص للمجتمع الاستثماري الدولي. ومن خلال تفانيها الراسخ، تؤدي البورصة دورا مهما في تشكيل مستقبل أكثر إشراقا واستدامة لسوق المال الكويتي.