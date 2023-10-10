أقامت شركة ديمة كابيتال للاستثمار، وهي إحدى الشركات المتخصصة في الاستثمارات العقارية الدولية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والتابعة لمجموعة الامتياز، ورشة عمل بعنوان «تطوير مهارات التفاوض المتقدمة»، وأقيمت هذه الورشة المهنية في فندق كورتيارد ماريوت بالتعاون مع معهد سكوتورك الشرق الأوسط المعروف باختصاصه في تدريب التفاوض الفعال على المستوى المهني.



وشكلت هذه الورشة خطوة مهمة في سلسلة جهود ديمة كابيتال المستمرة لتعزيز قدرات فريقها في التفاوض وتحسين عمليات اتخاذ القرار. بهدف تزويد جميع المشاركين بمهارات وإستراتيجيات متقدمة للتفاوض تمكنهم من الازدهار في بيئة الأعمال المتغيرة باستمرار.



وتأتي هذه الورشة كجزء من مبادرات ديمة كابيتال الاستراتيجية لتطوير وتعزيز قدرات فريقها التنفيذي والإداري، وذلك بهدف تحسين عمليات اتخاذ القرار وتعزيز العلاقات مع العملاء والشركاء التجاريين.



وتمثل هذه الورشة نهج ديمة نحو تحقيق مستويات أعلى من الكفاءة والفعالية لفريق العمل وتطوير الكفاءات بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية.



يوسف الفضلي، نائب رئيس أول للخدمات المساندة في شركة ديمة كابيتال، أكد أهمية هذه الورشة، قائلا: إن التزامنا يتجاوز مجرد تحقيق النجاح التجاري، ليشمل النهوض بالقيم والمهارات الأساسية لفريقنا. تأتي هذه الورشة لتؤكد على رؤيتنا الطموحة لتطوير القدرات البشرية وتعزيز ثقافة التميز والابتكار في شركة ديمة كابيتال، وذلك بتعزيز أحد أركان المسؤولية الاجتماعية التي تهدف إلى بناء القدرات البشرية في ديمة كابيتال.