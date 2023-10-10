استمراراً لجهودها في رفع الوعي المجتمعي بالأمن السيبراني وتشجيعا للمبرمجين الكويتيين الواعدين، أعلنت زين عن كونها شريكا رئيسيا لـ«هاكاثون الكويت»، أكبر مسابقة في مجال الأمن السيبراني على مستوى البلاد بالتعاون مع شريكها الاستراتيجي أكاديمية CODED والمركز الوطني للأمن السيبراني، وذلك تحت رعاية النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد الصباح. وأطلقت أكاديمية CODED هذه المسابقة استجابة للمبادرة النيابية التي أطلقها عدد من أعضاء مجلس الأمة وتبناها الشيخ طلال الخالد، حيث تعتبر المسابقة الأكبر من نوعها على مستوى البلاد، وتهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية حماية البيانات والأنظمة الرقمية، واختبار كفاءة الأنظمة الحكومية، وإعداد الكوادر الوطنية في مجال الأمن السيبراني، كما تقدم جوائز نقدية كبيرة للفائزين تشجيعا للمبرمجين الكويتيين.



وتفخر «زين» بكونها إحدى أبرز الشركاء الاستراتيجيين لأكاديمية CODED على مدار السنوات الأخيرة، وهو ما أسهم في تخريج الآلاف من التقنيين والمبرمجين الواعدين إلى السوق المحلي، حيث تجدد الشركة تعاونها المستمر مع الأكاديمية هذه المرة بهدف المساهمة في تعزيز كفاءة المنظومة الأمنية الإلكترونية في الأجهزة الحكومية المختلفة، وتقديم المحتوى التدريبي في هذا المجال المهم وفق أعلى المعايير. وترتكز العديد من مبادرات استراتيجية زين للاستدامة بشكل كبير حول قطاعي الشباب والتعليم، حيث يتجه مستقبل الاقتصاد والتعليم بشكل متسارع نحو المجالات الرقمية في السنوات الأخيرة، ولهذا فقد وضعت الشركة تطوير المهارات البرمجية والرقمية لدى الشباب على رأس أولوياتها، حرصا منها على المساهمة في تسليح الجيل القادم من الكفاءات المحلية بالمهارات الرقمية التي تتطلبها أسواق العمل الحديثة، ولعل أهمها مهارات الأمن السيبراني.



وتهدف مسابقة «هاكاثون الكويت» إلى تعزيز الوعي بأهمية حماية البيانات والأنظمة الرقمية، وتشجيع المواهب الوطنية على تطوير المهارات الضرورية لمواجهة التحديات السيبرانية المتزايدة، وذلك من خلال ورش عمل اختيارية يتم تنظيمها قبل انطلاق المسابقة لإتاحة الفرصة لمن يرغب من المشاركين لتلقي التدريب اللازم الذي يساعدهم على اجتياز المسابقة. كما تعزز هذه المبادرة استعداد الكوادر الوطنية لمواجهة التهديدات السيبرانية والتحديات الرقمية وتعزيز أمن المعلومات والأنظمة في البلاد، وهي تقدم جوائز نقدية كبيرة للفائزين قيمتها 20 ألف دينار للفائز بالمركز الأول، و10 آلاف دينار للفائز بالمركز الثاني، و5 آلاف دينار للفائز بالمركز الثالث.