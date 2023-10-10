عبد الحميد الخطيب



تتميز أغاني «نبض الكويت» النجم القدير نبيل شعيل بأنها تعبر عن المشاعر الإنسانية المختلفة، والتي يقدمها بإحساس عال من خلال أدائه الصوتي الجميل، وبطريقة تلامس القلوب، وفي «الميني ألبوم» الأخير الذي طرحه في الفترة الماضية بعنوان «الرايق» عبر «بوشعيل» بصدق وعبقرية عن عمق العاطفة لدى الكثيرين، وهو ما عكس نجاحا كبيرا للعمل.



أعداد «مليونية» استمعت وشاهدت الأغنيات التي تضمنها «الرايق»، وتفاعلوا معها بصورة واسعة جدا، وأثنوا على حنجرة «بوشعيل» الذهبية، وعلى جمال الألحان، ورقي الكلمات، مؤكدين أن «الميني ألبوم» ارجعهم الى زمن الاغنية الجميل وتحديدا فترة التسعينيات التي شهدت العديد من الأغاني التي طرحها بوشعيل وانتشرت في الوطن العربي كله.



وفي هذا الصدد، قال النجم القدير نبيل شعيل في تصريح لـ «الأنباء»: حب الجمهور للفنان نعمة من الله عز وجل يجب الحفاظ عليها ومراعاتها، لذا أدقق في اختياراتي سواء على مستوى الكلمة أو اللحن وأيضا التوزيع، مستدركا: «الرايق» ميني ألبوم «متعوب عليه» ومختلف في كل شيء، فقد بذلت فيه أنا وفريق العمل، الذين أوجه لهم جميعا الشكر، مجهودا كبيرا لنظهر في أفضل مستوى، والحمد لله على النجاح الذي نحصده.



ويضم «الميني ألبوم» ثلاث أغنيات، هي: «قمر»، كلمات أحمد الصانع وألحان وتوزيع ميثم علاء الدين، ويقول مطلعها: «غلط يسمونك قمر وإلا القمر يشبهلك.. تصعدله لا يمكن ترى لازم اهو ينزلك.. بالليل إذا تطلع يقول والله مافي مثلك.. محد يطالع السما تلتهي الناس بشكلك»، وأغنية «حب عمري»، كلمات أحمد الصانع وألحان سلطان السيف وتوزيع زيد نديم، وفيها يغني بوشعيل: «علي أعلمك لا يشغلك تفكير.. محد يعرف تفاصيلي ترى كثري.. عزيز النفس ولي حشمه مع تقدير.. وأنا البحر العميق وهالسما صدري.. أنا موسم ربيع وخيمه ونوير.. وأنا الواصل بعيد وعارف قدري.. أنا إللي صار وواجد مايبون يصير.. وكسرت إيدين كل من فكروا كسري». وأغنية «الرايق»، كلمات أحمد علوي، ألحان الموسيقار د.طلال، توزيع زيد نديم، وكلماتها تقول: «يسعدلي الرايق ويسعدلي ضحكاته.. الضحك مو لايق الا على شفاته.. كل الزعل شاله من شافني قباله.. وتوه هدى باله وما عاد متضايق».