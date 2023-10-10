دمشق - هدى العبود



احتفلت النجمة وفاء موصللي بعيد ميلاد ابنتها الوحيدة «نايا الأندلس» من خلال صورة جمعتها معها في طفولتها، وعلقت: «كل عام وأنت بخير يا أميرتي الحلوة، أنا كتير فخورة بك وبحبك يا أغلى شي بحياتي، الله يحفظك ويحقق أمانيك ويسعدك ويرزقك».



بدورها، ردت «نايا» بالقول: «ماميتي، الله يحفظك، ويخليلي ياك، عم بستناك».



وفي تصريح لـ «الأنباء» قالت وفاء بهذه المناسبة السعيدة ورأيها بالأمومة: الأمومة هي من أقوى الخصائص التي امتازت بها المرأة منذ وجودها، والوظيفة الأسمى التي منحها إياها الله سبحانه وتعالى، وهي من أعظم الغرائز التي وهبها عز وجل لدى المرأة السوية التي تضفي عليها أرقى العواطف البشرية وأنقاها، فمنذ نعومة أظفارها، وخاصة في فترة الطفولة المبكرة، تميل الفتيات إلى اتخاذ عرائسهن ملجأ لتفريغ ما تجهلن وجوده بتركيبهن النفسي والبيولوجي، فتجد معظمهن تعتني بدميتها وتحتضنها وتتقن في حمايتها ورعايتها والتعبير عن حبها لها.



وأضافت: تكبر الفتاة وتنمو غريزة الأمومة معها وتتجلى في رغبتها دوما بامتلاك مولود تعتني به وتهب له حياتها، وأشكر الله سبحانه وتعالى بأن وهبني طفلتي «نايا» وأصبحت شابة رائعة الجمال والكمال، لكنني ما زلت أحتضنها لعبة وطفلة رائعة، وأتمنى لها ولكل أبناء العالم السعادة، وآمل في أن أراها أماً ذات يوم.



يذكر أن الفنانة موصللي تقف اليوم أمام كاميرا المخرج مؤمن الملا لتجسد دورها من خلال مسلسل «اغمض عينيك»، بعدما انتهت من تصوير مسلسل «عزك يا شام» للموسم الرمضاني المقبل.