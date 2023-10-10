منصور السلطان



أوقفت دوريات إسناد مديرية أمن الجهراء شابا يقود سيارته الرياضية «ZX» باستهتار ورعونة في مدينة سعد العبدالله، معرضا حياته وحياة الآخرين للخطر.



وكان بلاغ ورد مساء امس لغرفة عمليات وزارة الداخلية يفيد بقيام شخص يقود سيارة رياضية بالاستهتار والرعونة في مدينة سعد العبدالله، وعلى الفور توجهت دوريات اسناد مديرية امن الجهراء لموقع البلاغ حيث تمت مشاهدة سيارة نوع «ZX» يقوم قائدها بالاستهتار والرعونة، فتم إجبار قائدها على التوقف. وقد ألقي القبض على المتهم وتم تسجيل مخالفات مرورية للقيادة باستهتار والرعونة وإصدار أصوات مزعجة من عادم السيارة وعدم حمل رخصة. كما تمت إحالته إلى جهة الاختصاص وسحب سيارته وإحالتها إلى كراج حجز المرور.