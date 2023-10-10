يحفر مارتن (10 أعوام) الأرض وهو حافي القدمين مع أقربائه الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و11 سنة داخل منجم بالهواء الطلق في إل كالاو، وهي بلدة صغيرة غير ساحلية تقع جنوب شرق فنزويلا، حيث يقوم عدد لا يحصى من «الطواحين» بطحن الأتربة والحجارة لاستخراج الذهب.



ولا يستطيع هذا الفتى القراءة، لكنه ماهر في اكتشاف آثار الذهب.



وقال مارتن الذي يعيش بقرية صغيرة في إل كالاو لوكالة فرانس برس «أفضل البحث عن الذهب بدلا من الذهاب إلى المدرسة. يقول والدي إننا نحصل على المال من خلال العمل». وأضاف «بما أكسبه أشتري احتياجاتي من أحذية وملابس، وأحيانا حلويات».



يقول معظم الأطفال إن «حلمهم» يتمثل في أن يصبحوا عمال مناجم، وأن يكون لديهم «طاحونة» عندما «يكبرون».



في المقابل، يؤكد كارلوس تراباني، المنسق العام لمنظمة «سيكوداب» غير الحكومية التي تدافع عن حقوق الأطفال، ان العمل في المناجم يتم في «أسوأ الظروف».



في البداية، كان ينظر إلى البحث عن الذهب في هذه البلدة بولاية بوليفار على أنه لعبة، لكنه سرعان ما تحول إلى عمل بدوام كامل، يشبهه المدافعون عن حقوق الإنسان بالاستغلال.



ويجلس العشرات من الفتيان في برك من المياه الموحلة، ويقلبون بمهارة ألواحا كبيرة مجوفة، بحثا بين الأتربة عن قطع من الذهب قد تكون ملتصقة بالزئبق الملوث والمحظور.