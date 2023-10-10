منصور السلطان



تمكن رجال أمن مخفر القيروان من ضبط شخصين عثر بحوزتهما على كمية كبيرة من الحبوب المخدرة ومواد مخدرة متنوعة وأدوات للتعاطي ومبلغ مالي يرجح أنه حصيلة بيع المخدرات، بالإضافة إلى سكين.



وقال مصدر أمني لـ «الأنباء» إن المتهمين ضبطا عقب محاولة فاشلة للهروب من نقطة تفتيش عند مدخل منطقة القيروان والاصطدام بدورية الشرطة.



وأضاف المصدر: فوجئ رجال نقطة تفتيش القيروان بمركبة تقترب منهم، ثم تنطلق بسرعة كبيرة وتصطدم بدورية في محاولة للهرب لتتم ملاحقتها والسيطرة على من بداخلها، وبتفتيشها تم العثور على 1000 حبة مخدرة «مخبأة» داخل أكياس و7 هواتف نقالة وسجائر مستخدمة «بها مخلفات من مادة الحشيش» وقطعة حشيش وسكين كبير الحجم وما يزيد على 2500 دينار، لافتا إلى أن الاستعلام عن الموقوفين كشف عن أنهما من أرباب السوابق في قضايا مرتبطة بحيازة مخدرات.



هذا، وتمت إحالة المتهمين والمضبوطات، إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.