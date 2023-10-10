عبدالله قنيص



كشفت التحقيقات في واقعة مصرع وافد آسيوي على طريق الفحيحيل فجر السبت عن أن الوافد تعمد الانتحار على الأرجح، كما تبين ان الوافد تعرض لحادث مروري قبل ان يهرول الى الطريق العام ويلقى مصرعه تحت عجلات مركبة رباعية بقيادة أوروبي.



وقال مصدر أمني: تبين أن الهندي المتوفى من مواليد 1989 كان برفقة وافد آخر واصطدمت بهما مركبة صالون يابانية على طريق الفحيحيل في اتجاه مدينة الكويت، ليقوم الأول بالقفز من الحاجز الاسمنتي إلى طريق الفحيحيل باتجاه النويصيب ويهرول ذهابا وعودة على الطريق البالغ سرعته القصوى 120، وتفادته عدة مركبات قبل ان تدهسه مركبة الأوروبي.



وأضاف المصدر: خلال توقف رجال الأمن في موقع الحادث للمعاينة وتمكين رجال الادلة من رفع الجثة حضر مواطن من مواليد 1993 وزود رجال الأمن بفيديو، قال ان كاميرا منزله في ابوفطيرة صورته وأظهر التصوير تعمد الوافد إلقاء نفسه أمام المركبات المسرعة.



وقال المصدر: تم التحفظ على الوافد المرافق للمتوفى ووقعا لهما حادثا والذي قال انه صدم بالتصرفات الغريبة التي صدرت من المتوفى. هذا، ورفعت جميع تفاصيل القضية الى تحقيقات مخفر ابوفطيرة.