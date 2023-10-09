وكالات: أعلن الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أبو عبيدة، أن الحركة لن تتفاوض في قضية الأسرى تحت النار، مؤكدا أن «عدونا لن ينال سوى الخيبة والعار، ونحن جاهزون لمعركة طويلة ومستعدون لكل الاحتمالات».



وأضاف، في تسجيل مصور بثته قناة «الجزيرة»، «مجاهدونا أسروا عددا كبيرا جدا من عناصر العدو، ولاتزال كتائب القسام تتحكم بسير المعركة».



وأكد أن عملية «طوفان الأقصى» كانت «ردا على عدوان بدأ به الاحتلال الإسرائيلي ودفاعا عن مقدساتنا».



وندد أبوعبيدة بـ«قصف العدو الإسرائيلي للمنشآت المدنية وقتل أطفالنا وأهلنا».



وقال الناطق باسم كتائب القسام« مجاهدونا أسقطوا كامل فرقة غزة في جيش الاحتلال»، وأضاف«معاركنا لاتزال مستمرة في مواقع عديدة على الأرض».



وتابع أبو عبيدة«عجز العدو عن مواجهة مقاتلينا على مدار أكثر من 60 ساعة حتى الآن، وظن العدو واهما أنه استفرد بأهلنا في الضفة الغربية».



وسخر الناطق باسم كتائب القسام من التهديد بحرب برية، معتبرا أنه «أمر مثير للسخرية».