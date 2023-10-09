وكالات: أجرى الرئيس الفلسطيني محمود عباس اتصالا هاتفيا مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي.



وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، وضع الرئيس عباس ولي العهد السعودي في صورة آخر التطورات في الأرض الفلسطينية المحتلة.



وقدم الرئيس عباس جزيل الشكر للسعودية ولخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولولي العهد، مقدرا عاليا مواقف السعودية الثابتة والجهود التي تبذلها لدعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.



وبحسب «وفا» أكد الأمير محمد بن سلمان، أن السعودية ستواصل وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني، وأن المملكة تبذل جهودا كبيرة لعودة الهدوء والاستقرار.