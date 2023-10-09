قام سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اليوم بزيارة إخوانه المرضى الكويتيين الذين يتلقون العلاج في مدينة لندن بالمملكة المتحدة الصديقة.



ونقل سمو رئيس مجلس الوزراء لإخوانه المواطنين تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظهم الله ورعاهم، وتمنياتهم لهم بالشفاء العاجل والعودة إلى أرض الوطن سالمين معافين.



ووجه سموه المسؤولين في سفارة الكويت لدى المملكة المتحدة والمكاتب الملحقة بمتابعة أحوال جميع المواطنين الكويتيين وتلبية احتياجاتهم ورعاية مصالحهم وتذليل العقبات أمامهم.