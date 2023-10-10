استعراض الحيثيات التاريخية المغلوطة في قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق بشأن اتفاقية خور عبد الله

التقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبد وزير خارجية سلطنة عمان الشقيقة بدر بن حمد البوسعيدي وذلك على هامش أعمال الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي في دورته الـ27 والتي تنعقد يومي 9 و 10 أكتوبر 2023 في عاصمة سلطنة عمان الشقيقة مسقط.

حيث تم خلال اللقاء استعراض المواضيع والقضايا المطروحة في الاجتماع الوزاري الخليجي الأوروبي المشترك والبنود المدرجة على جدول أعماله وبالأخص ما يتعلق بالحيثيات التاريخية المغلوطة في قرار المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق بشأن اتفاقية خور عبد الله والتطورات الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة وعدد من الموضوعات المعنية بدعم وتعزيز مسيرة الشراكة الخليجية الأوروبية وتطلعاتها المستقبلية.