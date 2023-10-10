ألاء خليفه

ذكرت عضو مجلس إدارة جمعية ضاحية عبدالله السالم والمنصورية التعاونية مشاعل الكليب لـ" الأنباء"، بعد فوزها بالانتخابات التي أجريت مساء يوم أمس الاثنين، أن مسيرة العطاء اكتملت بتوجه ناخبي وناخبات منطقتي عبدالله السالم والمنصورية إلى صناديق الاقتراع واختيارهم من يمثلهم في مجلس إدارة الجمعية.

وأفادت الكليب أن رسالتها للناخبين والناخبات ركزت على الإصلاح، مشيدة بالحضور الذي فاق التوقعات، معربة عن فخرها بالأرقام التي حصلت عليها خلال الانتخابات مؤكدة أنها ستسير على درب الإصلاح الذي وعدتهم به وستبذل قصارى جهدها نحو التغيير للأفضل.

وأوضحت أنها أول مرشحة سجلت للانتخابات في ضاحية عبدالله السالم، لافتة إلى أنه كان من المفترض أن تجرى الانتخابات في 18 مايو ولكن تم التأجيل إلى 10 اكتوبر، مشيرة إلى أنها شجعت العنصر النسائي على خوض الانتخابات لاسيما وأن المرأة الكويتية أثبتت كفاءتها وجدارتها في كافة المجالات التي خاضتها في المجتمع.

وأشارت الكليب إلى أنها كسرت حاجز احتكار الرجال لعضوية مجالس إدارات الجمعيات التعاونية وشجعت المرأة على خوض مجال العمل التعاوني.