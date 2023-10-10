مؤشر السوق العام يرتفع بأكثر من 1 ٪؜ بفضل صعود السوق الأول بأكثر من 1.06 %

أحمد مغربي

عادت مؤشرات بورصة الكويت للارتفاع الجماعي خلال التداولات صباح اليوم (الثلاثاء)، إذ صعد المؤشر العام بنحو 1%، وارتفع مؤشر السوق الأول 1.06 %، فيما سجل مؤشرا السوق الرئيسي ورئيسي 50 ارتفاعات

ملحوظة على التوالي.

وشهد السوق عمليات شراء قوية تدعمها حالة من ضرورة اقتناص فرصة انخفاض اسعار الاسهم، وهذا ما تعكسه حركة المحافظ والصناديق التي تزايدت على شراء الأسهم القيادية والصغيرة والمتوسطة.

وبلغت سيولة السوق في الساعات الأولى من التداول أكثر من 16 مليون دينار تم تنفيذها على اكثر من 67 سهما.

وتعرض السوق خلال الجلستين الماضيتين لانخفاضات عنيفة تأثرا بتطور الاوضاع الجيوسياسية في المنطقة بعد تلقي إسرائيل أكبر هجوم من نوعه منذ سنوات من جانب فصائل المقاومة الفلسطينية ولاسيما حركة «حماس» والذي أطلق عليه اسم «طوفان الأقصى»، ما أسقط مئات القتلى والمصابين من الإسرائليين.