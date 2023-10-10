بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن اليوم الثلاثاء، مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وسبل تخفيض التصعيد.

وذكرت الخارجية القطرية في بيان، ان رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية التركي أعرب خلاله عن قلق قطر العميق إزاء تصاعد العنف بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي مشددا على ضرورة ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

وأكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ضرورة تضافر الجهود من أجل التهدئة وخفض التصعيد وتجنيب المدنيين تبعات المواجهات.



