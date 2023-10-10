ياسر العيلة

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، عن اختياراته للأفلام الدولية القصيرة المشاركة ضمن مسابقة البحر الأحمر، والذي يحتضن أفلام محترفي صناعة الأفلام من قارتي آسيا وأفريقيا، حيث ستشكل هذه المجموعة إضافة مميزة للبرنامج السينمائي للمهرجان ضمن دورته الثالثة التي تنطلق ابتداء من 30 نوفمبر حتى 9 ديسمبر في جدة.



وانطلاقا من شعار المهرجان لهذا العام: «قصتك، بمهرجانك»، يتطلع المهرجان لتكريس منصته لـ 14 فيلما قصيرا لصناع أفلام صاعدين ومخضرمين على حد سواء من مجموعة متنوعة من الدول، مثل سنغافورة والسنغال وكازاخستان وباكستان وغيرها، حيث سيخصص لهم المهرجان شاشاته لمشاركة قصصهم المؤثرة واللامسة مع الجمهور ضمن عرضها العالمي أو الإقليمي الأول.



وصرح كليم أفتاب، مدير البرنامج السينمائي الدولي للمهرجان قائلا: «لقد أسعدنا العدد الكبير للأعمال المقدمة لمسابقة الأفلام القصيرة من صناع الأفلام عبر قارتي آسيا وأفريقيا، ولا يسعني إخفاء التحدي الذي واجهنا في تحديد وانتقاء 14 فيلما من بين مجموعة ضخمة من الأفلام، رأينا من خلالها أن أصحابها يرتقون إلى قمة مخرجي الجيل القادم. ونتشوق للترحيب بهم في جدة لعرض أعمالهم وضمهم إلى مجتمع صناعة السينما العالمي عبر دورة هذا العام».



وتشمل الأفلام الدولية المختارة ضمن فئة الأفلام القصيرة لهذا العام كلا من:



تايتانك، للمخرجة فرنوش صمدي (إيران/ فرنسا)

وفيلم «أم في وقت الذروة» للمخرج سوني كالفينتو (الفلبين/ سنغافورة)

وفيلم «أواخر الريح» للمخرجة شوغيلا سيرزان (كازاخستان)

وفيلم «الانتظار» للمخرج عمران حمدولاي (جنوب أفريقيا)

وفيلم «سولاشيا»، للمخرج هيرا يوسفزاي (باكستان)

وفيلم «يا للشجاعة نساء» للمخرج أمارتي أرمار (غانا/ فرنسا)

وفيلم «الغسق» للمخرجة آوا مكتار غاييه (السنغال)

وفيلم «الساعي» للمخرج تيغران أغافيليان (أرمينيا)

وفيلم «حقيبة سفر» للمخرجين سمان حسينبور وأكو زندكريمي (إيران/ الولايات المتحدة الأميركية)

وفيلم «أرضنا الأم» المخرجة كانتراما غاهيجري (رواندا/سويسرا)

وفيلم «عيد مبارك» للمخرجة ماهينور يوسف (باكستان/الولايات المتحدة الأميركية)

وفيلم «صدفة مقصودة» للمخرج كيفن راهارجو (إندونيسيا)

وفيلم «حقيبة السفر» للمخرج نعمان عكار (أرمينيا/ ألمانيا)

وفيلم «بين البينين» للمخرجة السعودية إيثار باعامر (الولايات المتحدة الأميركية).