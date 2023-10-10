ألاء خليفه

أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي د.عادل المانع، على تبني قرار الجمع بين الدراسة والعمل مع المحافظة على جودة التعليم "انتظاما"، كما سيتم معالجة وضع الدارسين قبل صدور التعديلات على لائحة المعادلات، مشيرا إلى أنه لم تتم ترقيته في جامعة الكويت والترقية موقوفة من قبل مجلس الجامعة بسبب انتهاء خدمتي في هذه الجامعة وتولي المنصب الوزاري.

وقال المانع على هامش زيارته لجامعة عبدالله السالم في الخالدية، بحضور رئيس مجلس إدارة المجلس التأسيسي للجامعة د. موضي الحمود، "لاشك إن هذه أول زيارة لنا الى جامعة عبدالله السالم منذ بدء العام الدراسي، وما يميز هذه الجامعة أن جميع برامجها المعروضة هي برامج نوعية ولذلك من هذا الباب يجب أن تلاقي كل الدعم من جميع مؤسسات الدولة".

وأضاف: ونحن حريصون على وجود جامعات نوعية في دولة الكويت، وهذه البذرة الأولى ولن تكون الأخيرة وسوف تعقبها جامعات سوف تقدم مجالات علمية نوعية أخرى لذلك يجب أن نكون جميعا حريصين على نجاح هذه الجامعة، ولا بد علينا أن نستذكر الدور الكبير الذي قامت به جامعة الكويت مشكورة بجميع اعضائها بدعم جامعة عبدالله السالم، وهذا الجهد لابد ان يذكر ونقدم الشكر لجامعة الكويت.

وتابع: "في ما يخص ترقيتي، لم تتم ترقيتي في جامعة الكويت، فترقيتي في جامعة الكويت من استاذ مشارك إلى استاذ هي موقوفة عند مكتب مدير الجامعة ولم تعرض على مجلس الجامعة وهي موقوفة الى حين عودتي الى الجامعة بعد انتهاء فترة عملي الوزارية، وهي موقوفة بسبب انتهاء خدمتي في هذه الجامعة، فلم تتم ترقيتي".

وتابع بالنسبة لتعيين مدير جامعة الكويت، فأسماء المرشحين لتولي منصب مدير جامعة الكويت رفعت قبل أن اتولى مهامي الوزارية، من قبل الوزير السابق وهي الآن موجودة عند مجلس الوزراء للبت فيها.

ولفت المانع إلى أنه فيما يخص موضوع جمع الموظف ما بين العمل والدراسة، فهذا الموضوع بداية نتقدم فيه بالشكر ونذكر تعاون لجنة الموارد البشرية واللجنة التعليمية في مجلس الأمة على إثارة هذا الموضوع، وتعاونا معهم في هذا المجال، واستجابة لشريحة كبيرة من ابنائنا الطلبة الحريصين على استكمال دراستهم وتلبية لرغباتهم في فتح مجالات العلم لهم تبنينا فكرة الجمع بين الدراسة والعمل، مع ضرورة جودة التعليم والتي من اهم دعائمها مسألة الإنتظام.

وأضاف لذلك نحن نتبنى هذه الفكرة من جانب أننا قدمنا اقتراحات تسمح لعدد كبير من الموظفين انهم يستكملون دراستهم اثناء فترة العمل، لذلك كانت هناك حلول فعلية على مستوى لائحة الاجازات الدراسية في ديوان الخدمة المدنية وايضا هناك حلول عملية على مستوى لائحة المعادلات التابعة للتعليم العالي ونحن سنتخذ خطوات تنفيذية في لائحة المعادلات سيكون لها اثر ايجابي على مسألة الجمع بين الدراسة والعمل.

وزاد: لاننا نرى ان هذه المسألة جدا مهمة وكلها تظل في اطار المحافظة على جودة التعليم في الانتظام، وحتى لمن حصل على تعليمه في فترة سابقة سوف يتم النظر في موضوعهم وفقا لما سنقوم به من خطوات تنفيذية علاجية في لائحة المعادلات.