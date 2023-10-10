عبدالعزيز الفضلي

أصدر وكيل وزارة التربية بالتكليف سعود الجويسر، قرارات نقل لمراقبي المراحل التعليمية المختلفة، وتلقت "الأنباء" نسخة منها حيث تم نقل متعب العتيبي للعمل مراقباً للمرحلة الثانوية بمنطقة الفروانية التعليمية، ونقل علوي الظفيري مراقباً للمرحلة المتوسطة بمنطقة الاحمدي، ومحمود عبدالرضا مراقباً للشؤون التعليمية بمدارس التربية الخاصة، واحمد عبدالعزيز مراقباً للمتوسطة بالعاصمة، وانوار الموسى مراقباً للابتدائي بالفروانية، وزمزم الشمري مراقباً للابتدائي بمنطقة الجهراء التعليمية، وسالم عودة مراقب للمتوسط بالجهراء، وخالدة المير مراقب للثانوي بمنطقة مبارك الكبير التعليمية، ومساعد محمد مراقب للثانوي في حولي، وبدرية المطيري مراقب للثانوي بالاحمدي، ومحمد كراتشي مراقب للابتدائي بالعاصمة.