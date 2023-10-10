دعت المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثا، إلى عقد اجتماع استثنائي عاجل للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الاسلامي على مستوى الوزراء لتدارس التصعيد العسكري في غزة.

وذكرت منظمة التعاون الاسلامي في بيان، ان السعودية بصفتها رئيس القمة الإسلامية في دورتها الحالية ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي دعت إلى هذا الاجتماع لبحث سبل منع تفاقم الأوضاع في غزة ومحيطها بما يهدد المدنيين وأمن واستقرار المنطقة.

وجددت المنظمة إدانتها للعدوان العسكري الإسرائيلي الذي أدى إلى سقوط مئات الشهداء والجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني مؤكدة أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي وعدم التزامه بقرارات الشرعية الدولية وتصعيد وتيرة اعتداءاته وجرائمه اليومية ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وحرمانه من حقوقه المشروعة السبب الرئيسي في عدم الاستقرار.

ودعت مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه وقف العدوان الإسرائيلي وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ورعاية عملية سياسية جادة من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية وتحقيق السلام العادل والشامل على أساس رؤية حل الدولتين وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.