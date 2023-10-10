من مظاهره دخول فترة جديدة من اعتدال الأجواء وانخفاض الحرارة

كشف مركز العجيري العلمي، أن موسم الوسم «موسم الأمطار الطبيعية في الكويت والمنطقة» على الأبواب وسيحط رحاله الأحد المقبل الموافق 15 أكتوبر 2023.

وقال المركز في بيان صحافي، إن " الوسم " يستمر ل 52 يوما مقسمة على 4 منازل أولها منزلة " العواء " ومن ثم "السماك والغفرة والزبانا" ولكل منها 13 يوما.

وأضاف المركز: أن من مظاهر «الوسم» في الكويت استمرار الشمس في الميل جنوبا مع تراجع ملحوظ في زاوية سقوط أشعتها والذي ينجم عنه تراجع عدد ساعات التسخين خلال النهار ودخول فترة جديدة من اعتدال الاجواء وانخفاض الحرارة.

وذكر أن مع بداية " الوسم " الأسبوع المقبل، تدخل منزلة " العواء " والتي تستمر لمدة 13 يوما ومن مميزات هذه الفترة التغير في الطبيعة والمناخ حيث سيلحظ اعتدال الجو نهارًا وبرودته ليلًا وتستمر هجرة الطيور وبشكل ملحوظ.

وبين أنه وخلال بداية الوسم ومنزله " العواء " يقصر النهار وتزيد ساعات الليل بشكل ملحوظ حتى تصل ساعاته إلى 12 ساعة و 52 دقيقة، ويلاحظ تأخر وقت شروق الشمس وسرعة غروبها.

وأشار إلى أن دخول الوسم يعتبر أولى علامات فصل الشتاء، مبينا أن هطول الأمطار خلاله يهيئ إلى موسم ربيعي مزدهر ودلالة على ظهور الكمأة " الفقع " فيه.